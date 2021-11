De Laurentiis: "Scudetto? Il traguardo si taglia alla fine. L'ho fatto per scaramanzia con la statua di Diego"

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante il prepartita di Napoli-Lazio:

"Ho sempre detto che i traguardi si tagliano alla fine, anzi parlane in maniera così specifica per uno scaramantico come me non porta di certo fortuna. Ogni partita è una storia a se, testa bassa e bisogna pedalare".

Maradona De Laurentiis Napoli

"Ho toccato il piede sinistro della statua perché quando si scende in campo per ogni azione della vita bisogna farlo con il piede giusto, e il suo lo è, è anche d'oro".