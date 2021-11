Spalletti: "Mertens punta? Sa fare il ruolo del 4-2-3-0, non ha certo problemi di confidenza con la porta"

L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida di campionato contro la Lazio. Ha discusso anche della possibilità di schierare Mertens come punta, ruolo affidatogli la prima volta da Sarri, ora allenatore proprio della Lazio. Di seguito le sue parole

"Punire Sarri con Mertens prima punta? Non ha tanti problemi nella confidenza con la porta, è uno di quelli che sa fare il ruolo del 4-2-3-0, cioè l'attaccante che c'è o non c'è, che vedi e poi non lo trovi, funziona così".

Napoli, Mertens

"Altri hanno caratteristiche che tocchi, ti danno riferimento. Mi sono divertito a sentire il parere su Messi, Ronaldo o Ibrahimovic, giocatori con fisicità e caratteristiche diverse".

"Se chiedi ai difensori tutti ti dicono che preferiscono marcare quello più grosso, perché è quello più visibile, che poi magari ti fa gol lo stesso. Un po' tutti preferiscono evitare di marcare il giocatore piccolino e sgusciante".