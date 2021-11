Spalletti in conferenza: "Solidità difensiva e attacco allo spazio, vi dico dove dobbiamo migliorare"

L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida di campionato contro la Lazio. Ha parlato anche di cosa c'è da migliorare nella squadra, dalla solidità difensiva agli inserimenti degli attaccanti e dei trequartisti. Di seguito le sue parole:

"Solidità difensiva? Anche questo fa parte di quelle qualità che bisogna migliorare, a quei livelli di cui parlavo prima. Quando si analizzano le partite il discorso diventa completo. Si analizza difesa, linea, pressione, come guadagnare campo e mangiare campo, come fare squadra corta. Quella è la cosa fondamentale: non lasciare spazio tra i reparti. La prima caratteristica è di avere la linea corta".

"Napoli camaleontico? Ritengo un vantaggio cambiare modulo nel corso della partita. Le distanze da coprire non sono moltissime, bisogna lavorare ancora meglio ma ritengo che farlo bene sia decisamente un vantaggio".

Napoli, Spalletti

"Gol degli attaccanti sulla trequarti? In generale qualche gol l'abbiamo fatto, ma i trequartisti devono migliorare su quel profilo. Si deve migliorare l'attacco allo spazio e migliorare, dobbiamo fare molto di più".

"Alzare un terzino e passare al 3-4-2-1? Si può fare... ma se lei ci dà il suo assenso noi ci sentiamo anche più forti (ride, ndr)".