Napoli-Lazio, Spalletti recupera due titolari: la probabile formazione

Domani sera, alle ore 20:45, allo Stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena Napoli-Lazio, gara valida per la 14° giornata di Serie A. Buone notizie per Luciano Spalletti: dopo aver dato forfait per la trasferta di Mosca di giovedì, Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne sono recuperati e ci saranno domani sera.

Formazioni Napoli Lazio

Ieri, i due giocatori hanno svolto l'intera seduta con i compagni e le loro condizioni sono in netto miglioramento e la rifinitura di oggi a Castel Volturno confermerà il loro pieno recupero. Visti questo doppio importante recupero, Spalletti ha solo due dubbi di formazione. Il primo riguarda il ruolo di terzo centrocampista al fianco di Fabian e Zielinski: Lobotka, Demme ed Elmas si giocano una maglia da titolare. Nel ruolo di prima punta al posto dell'infortunato Victor Osimhen, ci sono Petagna e Mertens: il belga è in leggero vantaggio per partire dal primo minuto. Nessun dubbio negli altri reparti: giocheranno i "soliti".

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne.