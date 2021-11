Negativo al Covid, ma difficilmente ci sarà contro il Napoli

Adam Marusic è tornato negativo, e già da oggi dovrebbe essere a Formello, ad allenarsi.

Lazio, Marusic

Ciò nonostante, essendosi allenato una sola volta in due settimane, è quasi impossibile che possa venire convocato per la sfida al Napoli di domani sera. Queste le ultime notizie in arrivo dal centro sportivo biancoceleste.