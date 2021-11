Manolas all'Olympiakos a gennaio? Il Napoli ha già individuato il sostituto

Il Napoli si muove anche per il calciomercato di gennaio. Ma, se non ci saranno movimenti in uscita, difficilmente arriverà qualcuno. Una cessione, però, potrebbe arrivare.

Manolas Olympiakos Gatti Napoli

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, Kostas Manolas potrebbe tornare in Grecia a gennaio. La volontà del difensore azzurro è chiara sin dall'estate e l'Olympiakos continua a corteggiarlo. Il Napoli però non farà sconti, vista la scadenza del contratto nel 2024 dell'ex Roma. Nel caso Manolas dovesse lasciare Napoli, il ds Cristiano Giuntoli avrebbe già trovato il sostituto: si tratta di Federico Gatti, difensore classe '98 del Frosinone.