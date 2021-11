Ancora un infortunio nel Napoli Primavera: si ferma anche Cioffi

Non solo i grandi: anche il Napoli Primavera sta disputando una stagione sorprendente e i ragazzi di Mister Frustalupi sono attualmente sono secondi in classifica. Purtroppo, però, c'è un nuovo infortunio tra le fila dei giovani azzurri.

Infortunio Cioffi Napoli

Dopo l'infortunio del difensore Davide Costanzo e il più recente stop del bomber Giuseppe Ambrosino, non convocato nel match di ieri contro il Lecce, si ferma anche Antonio Cioffi. L'attaccante azzurro, l'unico ad aver esordito anche in prima squadra (contro la Fiorentina la scorsa stagione) e convocato anche per la trasferta di Europa League contro lo Spartak, ha subito un infortunio nel corso della gara di campionato Primavera 1 contro il Lecce di ieri.

Dopo un contrasto avvenuto con un avversario avvenuto al 35' minuto, Cioffi è rimasto per diversi minuti a terra ed è stato soccorso dai medici. Il numero 11 azzurro ha continuato a giocare ma, in seguito agli accertamenti svolti stamattina, è arrivata la brutta notizia: elongazione al collaterale. I tempi d recupero sono ancora da accertare, ma c'è il rischio di un lungo stop per la stella della Primavera azzurra.