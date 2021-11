Valdifiori ricorda: "Successe al Napoli dopo il gol di Zaza a Torino"

Mirko Valdifiori, attuale centrocampista del Pescara ed ex centrocampista del Napoli di Sarri, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Napoli-Lazio? Sarà una bella sfida, tra due squadre che vengono da una sconfitta e che vorranno riscattarsi. Spero sarà uno spettacolo.

Tridente leggero contro Sarri? Sì, potrebbe essere una possibilità. Contro Sarri, che si è inventato Mertens in quella posizione, sarebbe una bella soluzione. Anche Petagna comunque ha fatto bene: Spalletti deciderà in base alla squadra che ha di fronte. Ci sono grandi opportunità in queste partite, decise dagli episodi.

Mertens attaccante Napoli

Anguissa? Per me è un giocatore che sta facendo grandi cose. È in forma, ma chi lo sostituirà farà bene di sicuro.

Senza il gol di Zaza eravamo pronti a vincere? Quel 13 febbraio, a Torino contro la Juventus, è maledetto. Quel tiro, deviato e un po' fortunoso, è un episodio che non ci ha fatto più riprendere. Il gol ha tolto consapevolezza e forza.

Se fosse finita in pareggio? Noi ci credevamo, anche dopo quella partita ed altre ancora, come Milan e Udinese, ma c'è stato un forte contraccolpo psicologico. Un po' di episodi che non ci hanno dato la spinta in più.

Avevamo forza e adrenalina, c'erano i presupposti, ma gestire la testa non è facile: è stato un peccato. Se avessimo pareggiato a Torino avremmo continuato in un altro modo, come ad esempio la doppia occasione di Rui e Mertens a Milano".