Sorteggi Playoff Mondiali, le avversarie dell'Italia

L'Italia si tiene sulle spine con l'acqua alla gola in attesa di scoprire le sue sfidanti ai sorteggi di playoff di qualificazione al Mondiale in Qatar nel 2022. In palio ci sono tre posti per le dodici partecipanti ( le dieci seconde classificate della fase a gironi e due provenienti dalla Nations League) e le vincitrici dei posti in palio dovranno prima superare la fase a gironi ( formati da quattro squadre per tre mini-gironi) per poi accedere alla semifinale e successiva finale in gara secca.

Sorteggi Playoff del Mondiale Qatar 2022

Non proprio fortunatissimi gli azzurri che si posizionano del Girone C dei playoff, parte del tabellone in cui si trova anche il Portogallo. L'Italia di Mancini sfiderà la Macedonia del Nord e, in quanto testa di serie, gli azzurri giocheranno in casa in gara secca.