Schira sicuro: "Uduokhai e Neuhaus? Il Napoli agirà in questo modo"

Nel corso del pomeriggio di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato degli obiettivi del club azzurro:

"Felix Uduokhai? C'è da dire che in Bundesliga le società sono molto ricche, quindi non sono costrette a svendere i propri gioielli. Il Napoli, in questo momento, sta perlustrando un po' in giro per l'Europa per scovare l'occasione giusta.

Più che per gennaio, sarà probabilmente necessario un ulteriore innesto difensivo per il mercato estivo: Manolas è a fine ciclo, Koulibaly e Rrahmani sono due colonne portanti ma, per il salto di qualità, è ancora necessario un acquisto.

Foto: GETTY - Koulibaly Napoli

Florian Neuhaus? Questo ragazzo ha già un nome più importante, era già seguito da Klopp. Fa parte della gioielleria del Borussia Mönchengladbach, è senz'altro un ragazzo interessante. In Germania si pesca bene, anche se non a prezzi estremamente economici. È una lega che è cresciuta molto negli ultimi anni.

Come tutti i grandi club, il Napoli vuole farsi trovare pronto. Adesso stanno seguendo alcuni profili ma, probabilmente, per il mercato di quest'estate.

Storicamente, Giuntoli e De Laurentiis non amano fare mercato a gennaio, ma gli acquisti di Demme e Lobotka dimostrano che, comunque, c'è sempre un'azione di monitoraggio".