Napoli, Fabian e Insigne in gruppo: ancora terapie per un azzurro

Seduta pomeridiana per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center, per la preparazione in vista della sfida con la Lazio, in programma domenica 28 novembre alle 20:45 al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Gli azzurri sono pronti a sfidare l'ex Maurizio Sarri e il club partenopeo ha da poco riportato il report d'allenamento di quest'oggi sul proprio sito ufficiale. Ecco quanto riportato:

"La squadra dopo una prima parte di lavoro di forza in palestra ha svolto esercitazione tattica in campo. Anguissa ha svolto terapie. Fabian e Insigne hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Ounas non ha svolto la seduta a causa di sintomi influenzali, ha effettuato tampone molecolare che ha dato esito negativo".