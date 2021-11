Pasculli svela: "Per Maradona il gol del secolo fu una cosa normale"

Pedro Pablo Pasculli, ex attaccante dell'Argentina e compagno di Maradona ai Mondiali del 1986, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Pasculli ha ricordato a modo suo le azioni e i gol segnati da Maradona ne corso della competizione. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Pasculli Maradona

"Se non avessi segnato quel gol contro l'Uruguay non saremmo andati avanti e Diego non avrebbe segnato quei gol strepitosi di cui ancora oggi parliamo.

Se è vera la scena della serie (Maradona rimprovera Pasculli per aver preparato la valigia alla vigilia della sfida con l'Inghilterra, ndr)? Assolutamente no! Non avrei mai potuto farlo!

Diego non ha mai detto di aver fatto gol di mano contro l'Inghilterra. Anche a Bilardo ha detto di averlo fatto di testa, fino all'ultimo giorno della sua vita non ha mai detto di aver segnato di mano.

L'altro gol di quella finale, poi, per lui è stata una cosa normale. Anche in allenamento lo faceva spesso, con la forza fisica che aveva Diego nelle gambe era impossibile spostarlo. Diego quando ti puntava era infermabile, già in passato aveva provato a segnare quel gol. Quando ci riuscì fu per lui una cosa normale. Gli inglesi, senza palla, erano più lenti di lui che correva portando il pallone; cercavano di prendere lui, non la sfera".