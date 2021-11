Le condizioni di Fabian Ruiz e Insigne, le ultime notizie in vista della Lazio!

In vista del match contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri, Luciano Spalletti non dorme di certo tranquillo.

Le assenze sono molteplici e bisogna tornare alla vittoria per non far insorgere gli oppositori al primo momento negativo in questa stagione.

Le assenze di Osimhen e Anguissa, con cui il Napoli deve imparare a collaborare considerando le numerose partite che dovranno saltare, sono le più importanti.

Osimhen Napoli infortunio

Ma in base a quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, sono in forte dubbio anche Insigne e Fabian Ruiz.

Sembrava certa la presenza del capitano e dello spagnolo, ma anche ieri hanno dovuto lavorare a parte, senza stare in gruppo, e a tre giorni da una partita così importante non è una buona notizia.

Spalletti li aspetterà fino all'ultimo momento disponibile, ma nel caso in cui non dovessero farcela, allora si che sarebbe una situazione di emergenza.