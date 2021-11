Vietato fare i calcoli, Spalletti si aspetta una reazione

Un pareggio con il Verona e due sconfitte di fila, entrambe molto pesanti.

Il Napoli spreca la possibilità di allungare a 10 punti il distacco dall'Inter in Serie A, e tre giorni dopo, spreca la possibilità di qualificarsi direttamente alla fase successiva dell'Europa League.

Nel momento più buio della stagione starà a Spalletti trascinare i propri giocatori a ritrovare quelle certezze che sembrano già svanite.

Koulibaly Napoli Spalletti

In attesa del match tra Legia e Leicester, i tifosi napoletani pensano ai possibili incastri per il match contro gli inglesi dell'ultima giornata.

La situazione del girone è davvero particolare, con tutte e quattro le squadre, indipendentemente dal risultato di stasera, pronte a darsi battaglia per strappare un pass.

Al Maradona, contro Vardy e compagni, non si dovranno fare calcoli, si dovrà giocare per vincere.

Leicester Napoli Europa League

Lazio, Sassuolo, Atalanta, Leicester e poi il Milan intervallato dall'Empoli. In 20 giorni Spalletti dovrà dimostrare di avere la squadra in mano, non possono essere due sconfitte a rovinare tre mesi ad alto livello.