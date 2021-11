Napoli, contro la Lazio due rientri fondamentali per Spalletti

Il Mattino, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Napoli.

In vista del match contro la Lazio, saranno sicuramente assenti Osimhen, ancora monitorato in clinica, e Anguissa, che ne avrà per qualche gara.

Da sottolineare due rientri importantissimi per Spalletti, infatti Demme è pronto per tornare in campo, dopo la positività al Covid. Periodo perfetto, considerando l'assenza per infortunio più Coppa d'Africa di Anguissa e le poche certezze fornite da Lobotka.

Il secondo nome è quello di Lorenzo Insigne, il capitano, assente contro lo Spartak in via precauzionale, dovrebbe aver risolto il fastidio al ginocchio e sarà regolarmente convocabile per la sfida contro la Lazio.

Politano è risultato positivo anche all'ultimo tampone, e difficilmente potrà esserci contro la Lazio, quasi certamente ci sarà contro il Sassuolo.