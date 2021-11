Di Marzio: "Maradona vive dentro di me. Chi lo ha tradito in passato oggi lo ricorda!"

Gianni Di Marzio, ex allenatore, è intervenuto in diretta ai microfoni della trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte per parlare soprattutto di Maradona, ad un anno dalla scomparsa del numero 10 argentino. Ecco le sue parole:

"Ho avuto il piacere di parlargli di Napoli. Ho visto la casa di Diego, erano messi malissimo. L'ho considerato uno di famiglia fin da subito, da prima che andasse a Barcellona. Diego ha scelto Napoli perche gli avevo fatto un lavaggio del cervello, sono stato fortunato perché la citta di lo ha amato e lui ha dimostrato di essere una leggenda. Diego vive nel mio studio, nella mia casa e nel mio cuore. Quello che mi dispiace è vedere che sul carro funebre di Maradona oggi stanno salendo tutti, anche queli che in passato lo hanno tradito. La verità è che non c'è riconoscenza".