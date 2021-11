Spartak Mosca-Napoli: bufera di neve allo stadio, Mertens e Petagna insieme dal 1'!

Alle ore 16:30 il Napoli scende in campo, ospite dello Spartak Mosca in un pomeriggio gelido in Russia. Spalletti scioglie i dubbi di formazione, scelte quasi obbligate dopo gli stop di Osimhen, Insigne e Anguissa su tutti.

Ecco i ventidue che scenderanno in campo:

SPARTAK MOSCA (3-4-2-1): Selikhov; Caufriez, Gigot, Dzhikya; Moses, Litvinov, Umyarov, Ayrton; Ignatov, Promes; Sobolev.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Zielinski; Lozano, Mertens, Elmas, Petagna.