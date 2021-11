Sarri in conferenza: "L'Europa League è un problema! Ecco come sta Immobile"

L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato nella conferenza stampa in preparazione alla sfida di domani, Lokomotiv Mosca-Lazio, quinta giornata dei gironi di Europa League.

L'ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juve ha espresso la sua opinione sull'Europa League e ha dato aggiornamenti sulle condizioni di Ciro Immobile.

Lazio, Ciro Immobile

"L'Europa è una problematica non da niente, è enorme. Ma non solo per noi, per tutti. Perché poi si gioca in campionato dopo 60-70 ore. Ciò nonostante andremo lì e ce la giocheremo, come è giusto che sia".

"Non possiamo pensare di andare in giro per l’Europa e di non provare a qualificarci. Però se mi chiedi se l’Europa così è un problema, io ti dico di sì. I calendari fatti così sono difficili, portano a un deterioramento del gioco e dei calciatori. Mi meraviglio che l’associazione dei calciatori stia zitta, aveva lottato per una settimana di ferie a Natale, ma non per questo".

"Se poi uno sottovaluta il nostro girone di Europa League è un folle, è superiore ad alcuni di Champions".

"Immobile? Sta piuttosto bene. Ha fatto il primo e il secondo allenamento dicendo che non aveva dolore, ma che avvertiva solo una differenza tra i due polpacci. Ora è da un paio di giorni che anche questa sensazione è scomparsa. È comunque un giocatore che da alcune settimane si è allenato pochissimo, quasi niente".