Auriemma: "Napoli in difficoltà, ora Spalletti deve assolutamente fare una cosa"

"Si sapeva che il Napoli sarebbe andato in contro ad una serie di partite difficili. Otto gare, dall'Inter alla Juventus, di incroci con squadre che lotteranno per gli stessi obiettivi.

Osimhen, però, si fa male, e come lui Anguissa; in più, Koulibaly andrà in Coppa d'Africa, cosa che avrebbe dovuto fare con gli altri due. Questa è l'unica coppa che si gioca con i campionati in corso perché in Africa fa troppo caldo in estate.

Foto: GETTY - Koulibaly Osimhen Anguissa

Auriemma: "Ora Spalletti deve fare la differenza"

Si dovrebbe giocare con giocatori che militano solo in Africa. Il fatto che Osimhen, smaltito l'infortunio, debba partire per andare in Coppa d'Africa è illogico e paradossale.

Tutto ciò, comunque, permetterà di far capire al Napoli di che pasta è fatto: le prossime saranno le gare della verità. Serve la mano dell'allenatore, bisogna capire se si può fare la differenza o meno".