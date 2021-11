Statua di Maradona, lo scultore: "È stato emozionante, ho pianto mentre la scolpivo"

Il Comune di Napoli installerà una statua di Diego Armando Maradona all'esterno dello stadio. Il suo scultore, Domenico Sepe, ai microfoni di Radio Amore, ha spiegato con cura i dettagli dell'opera.

"I dettagli della statua di Diego Maradona, come la dinamicità dell'opera, richiamano i canoni del suo tempo. Ho utilizzato il bronzo, un materiale caratterizzato dal fuoco. Ho creato la scultura modellandola con l'argilla, ha tutti gli elementi del vulcano, del Vesuvio".

Statua Maradona Sepe

Statua Maradona, Sepe: "Emozione unica"

"La statua sarà presentata il 25 novembre, nel primo anniversario della sua dipartita", annuncia lo scultore Domenico Sepe.

"La mia statua nasce come opera d'arte, nessuno me l'ha commissionata. Mi sono commosso più volte modellando questa scultura. Vorrei invitare alla presentazione della mia statua di Maradona anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e lo stesso Ceci. Quando c'è Diego di mezzo, noi dobbiamo farci da parte. Ho completato il modello e l'ho reso noto anche al Napoli. Sono un grande tifoso, perché non coinvolgere anche la mia squadra del cuore ed il presidente? Per me tutto nasce per amore della città e della squadra".