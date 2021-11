L'ex stella russa "distrugge" lo Spartak Mosca: "Sono mediocri, vi dico dove arriveranno"

L'ex calciatore e allenatore di calcio sovietico, Oleg Romantsev, rilascia alcune dichiarazioni nel canale Telegram di Sergej Mikulik. Questo quanto riportato:

"Il potenziale che ha questo Spartak? Arriveranno fra il sesto e il decimo posto in campionato. Formazione debole? È una squadra mediocre. Prendi Sobolev e Bakaev, per esempio. Non si aggiungono ma vanno a fare la media, stessa cosa vale per molte posizioni. Sfortunatamente".

Spartak Mosca

"E vittoria come allenatore? Sono andato a diversi allenamenti, è evidente che ha un buon contatto con la squadra. Lavorano tutti diligentemente. Ma non basta lo sforzo da solo, hai presente quando l'ordine colpisce la classe? Quando la classe non basta...".