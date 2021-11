Recupero lampo per un titolare del Milan: ci sarà contro il Napoli

Manca quasi un mese al big match tra Milan e Napoli, le due squadre prime in classifica in Serie A. Nel mezzo ci saranno diverse partite difficili, ma il Milan potrà contare sul recupero di un titolare.

Maignan Milan Napoli

Come confermato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan ritroverà molto presto Mike Maignan. Il polso sinistro del portiere francese, operato in artroscopia lo scorso 13 ottobre, è clinicamente guarito: bruciate le tappe e dimezzati i tempi di recupero. L'obiettivo dell'ex Lille è di tornare tra i titolari già domenica contro il Sassuolo. Nel caso dovesse restare in panchina, giocherà tre giorni dopo contro il Genoa a Marassi.