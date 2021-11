Infortunio Osimhen, il quotidiano lancia l'allarme: stop lunghissimo per il nigeriano

Sull'infortunio di Victor Osimhen si stanno esprimendo i più grandi primari e medici dei maggiori ospedali italiani. Intanto, i tempi di recupero sono ancora incerti e solo al termine dell'operazione di oggi si potrà sapere qualcosa i n più. Ma l'edizione odierna de Il Mattino fa spaventare i tifosi partenopei.

Infortunio Osimhen Tempi di Recupero

Mentre tutti parlano di massimo un mese e mezzo prima di poter tornare in campo, Il Mattino lancia l'allarme: Victor Osimhen potrebbe restare fermo tre mesi. Secondo il quotidiano, l'operazione a cui si sottoporrà oggi non è semplice e come minimo ci vogliono 60 giorni di recupero. Se così fosse, il Napoli lo ritroverebbe direttamente a fine febbraio/inizio marzo e il numero nove azzurro dovrebbe anche rinunciare alla Coppa d'Africa con la sua Nigeria.