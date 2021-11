Infortunio Osimhen, il Napoli rischia di perderlo per tredici partite: la situazione

L'infortunio di Victor Osimhen, rimediato nello scontro aereo con Milan Skriniar durante Inter-Napoli, è sicuramente l'argomento degli ultimi giorni. Nonostante il Napoli domani dovrà giocare una gara molto importante in Europa League, adesso la maggior parte delle attenzioni sono rivolte alle condizioni dell'attaccante nigeriano.

Infortunio Osimhen Inter Napoli

Ma quante partite salterà veramente Victor Osimhen? L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha lanciato l'allarme: il Napoli rischia di perdere il suo bomber per 13 partite. Per recuperare dall'infortunio ci vorrà almeno un mese e, una volta ritornato in forma, Osimhen dovrà partire con la sua Nigeria per la Coppa d'Africa.

In conclusione, Osimhen salterà sicuramente le gare contro Spartak Mosca, Lazio, Sassuolo, Atalanta, Leicester, Empoli, Milan e Spezia per infortunio, mentre contro Juventus, Sampdoria e Bologna non ci sarà perché queste tre partite coincidono con la fase a gironi della Coppa d'Africa. Considerando che con molte probabilità la Nigeria passerà alla fase successiva, Spalletti dovrà rinunciare al suo numero 9 anche nel match contro la Salernitana del 23 gennaio. La sosta di fine gennaio salva in piccola parte il Napoli, ma se la Nigeria dovesse arrivare fino in finale (6 febbraio), Osimhen non tornerà in tempo nemmeno per Venezia-Napoli. Il bomber nigeriano potrebbe tornare proprio contro l'Inter nel big match del 13 febbraio.