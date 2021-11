Dott. Gargiulo: "L'infortunio di Osimhen è serio, ma bastano pochi giorni per tornare ad allenarsi"

Il Dottor Maurizio Gargiulo, primario del reparto maxillo-facciale dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport, spiegando l'operazione a cui sarà sottoposto Victor Osimhen.

Infortunio Osimhen Gargiulo

"È un infortunio abbastanza serio, sembra ci sia una frattura scomposta con schiacciamento del pomello zigomatico. Sicuramente avrà bisogno di un intervento chirurgico con una riduzione delle fratture tramite placche in titanio. E questo allungherà il post-operatorio. Il nigeriano dovrebbe stare fuori dal campo 30-45 giorni.

La frattura dell'orbita è una brutta frattura, è dolorosissima per il calciatore stesso, ed è molto più complessa della frattura dello zigomo. Ma l'intervento a cui sarà sottoposto è un intervento di routine, garantisce una ripresa abbastanza veloce dal punto di vista fisiologico generale e locale. Un atleta, in questi casi, può riprendere l'attività sportiva anche 48-72 ore dopo, una settimana con l'utilizzo di maschere per affrontare allenamenti più impegnativi e consistenti".