Coppa d'Africa, l'idea del Napoli dopo l'infortunio di Osimhen

L'infortunio di Osimhen ha aperto scenari impensabili per il Napoli: con la Coppa d'Africa sempre più vicina, si rischia di perdere l'attaccante azzurro per diversi mesi.

Osimhen Coppa d'Africa

Come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli non può opporsi alla convocazione di Osimhen con la sua Nigeria, ma ha un'altra idea. La società azzurra chiederà alla federazione nigeriana il coinvolgimento del proprio staff medico e degli specialisti che avranno seguito il calciatore nel percorso di riabilitazione, che sarà avviato in seguito all'intervento chirurgico del professor Gianpaolo Tartaro. Sempre se Osimhen recupererà in tempo per l'inizio della competizione continentale.