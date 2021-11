Infortunio Anguissa, i tempi di recupero non sono brevi: si punta a recuperarlo per un big match

Non solo Victor Osimhen: nella notte di San Siro, il Napoli ha perso anche Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense ha subito una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro che lo terrà lontano dal campo per diverse partite.

Infortunio Anguissa tempi di recupero

Il centrocampista azzurro sicuramente salterà le prossime tre partite contro Spartak, Lazio e Sassuolo, ma secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lo stop potrebbe essere più lungo. Per il recupero da questo tipo di infortunio servono almeno 3-4 settimane: in questo caso, Anguissa salterebbe anche i match contro Atalanta, Leicester ed Empoli. Il Napoli spera di ritrovarlo in campo per il big match contro il Milan del prossimo 19 dicembre, prima sarà molto complicato.