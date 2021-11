Napoli, l'ipotesi Boga resta viva: occhio ad altri due club

Si avvicina il mese di gennaio ed al contempo anche la sessione di mercato invernale che già fa parlare di sé. Anche questa volta Jeremie Boga è al centro del calciomercato con molte pretendenti che cercano di portarlo via dal Sassuolo, tra cui il Napoli.

Jeremie Boga

Calciomercato Napoli, Boga nel mirino: Atalanta e Shakhtar ci provano

Infatti, come rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà tramite Twitter, ci sono contatti diretti fra il Sassuolo e l'Atalanta per il classe '97, ma restano comunque ancora vive le ipotesi di Napoli e Shakhtar. L'attaccante ivoriano ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha più volte ribadito di voler provare una nuova, e più importante, esperienza. Il Napoli in passato ha sondato il terreno e potrebbe tornare a farlo.