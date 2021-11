Atalanta, infortunio per il titolare: salta il Napoli?

L'Atalanta si gioca il tutto per tutto in Champions League contro lo Young Boys. I nerazzurri vogliono approfittare della sconfitta del Villareal per scavalcare gli spagnoli in classifica e affrontarli poi nell'ultimo turno per decidere l'altra classificata agli ottavi di finale. Ma al termine del primo tempo (1-1), non ci sono buone notizie per Gasperini che perde Davide Zappacosta per infortunio.

Atalanta, infortunio Zappacosta: salta il Napoli?

Davide Zappacosta rischia di restare fuori per infortunio per diverse settimane. L'esterno dell'Atalanta è rimasto contuso nel match contro lo Young Boys e ha lasciato il terreno di gioco accompagnato dallo staff medico. Secondo Sky Sport, si tratta di un trauma contusivo distorsivo alla caviglia. I tempi di recupero non sono ancora stabiliti ma l'ex Genoa potrebbe saltare il match contro il Napoli in programma il 4 dicembre.