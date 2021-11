Da Mosca provocano: "Facciano quello che vogliono, possono anche giocare con mascherine e guanti"

Anzor Kavazashvili, ex calciatore dello Spartak Mosca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Express in vista della sfida di Europa League contro il Napoli.

6663060 30.09.2021 From left, Spartak s Aleksandr Sobolev, Napoli s Kalidou Koulibaly and Giovanni Di Lorenzo clash during the Europa League soccer match between Napoli and Spartak Moscow, at Diego Armando Maradona stadium, in Naples, Italy. Alexander Vilf / Sputnik Italy Soccer Europa League Napoli - Spartak PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 8d6e9691f92c4aac

"Non capisco perché si parli di campo neutro, mica Mosca è chiusa in questo momento? Per me è una stupidaggine. In Italia ci sono tanti casi Covid. Che facciano quello che vogliono, anche andare in campo con mascherine e guanti, se hanno paura del contagio. Se Mosca fosse chiusa ci sarebbe motivo di preoccupazione, ma non è così. Se non vogliono venire, lasciate che non vengano".