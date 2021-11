Da Mosca accuse vergognose al Napoli: "Inventano sempre qualcosa, gli italiani e soprattutto i meridionali sono imbroglioni"

Andrei Chervickenko, ex presidente dello Spartak Mosca, ha accusa Aurelio De Laurentiis ed il Napoli. Rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Express ha attaccato duramente il presidente azzurro.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Gli italiani, soprattutto i meridionali, sono fatti così. È normale che provino a creare delle condizioni migliori per loro stessi. Le dichiarazioni del presidente del Napoli sui contagi in Russia sono solo speculazioni, abbiamo numeri normali".

"Gli italiani sono simpatici imbroglioni, inventano sempre qualcosa. Non dobbiamo prestare attenzione al loro modo di fare, dobbiamo seguire la nostra linea. Se qualcosa non ti piace, non venire e basta e perdi 3-0 a tavolino. Lo Spartak Mosca non dovrebbe fare nessuna concessione".