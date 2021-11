Gattuso verso il ritorno in panchina: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da TMW, Gennaro Gattuso potrebbe a brevissimo tornare in panchina. L'ex tecnico del Napoli, dopo il caos di questa estate con la Fiorentina, potrebbe aver finalmente trovato la nuova panchina.

Photo Fabrizio Corradetti / LaPresse 11/05/2021 Naples, Italy soccer Napoli vs Udinese - Italian Football Championship League A TIM 2020/2021 - San Paolo stadium. In the pic: Head coach Gennaro Gattuso Napoli PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxCHN Copyright: xFabrizioxCorradettix/xLaPressex

Di seguito quanto evidenziato:

"L'Al Nassr è alla ricerca di un nome forte per la panchina ed è pronto a congedare il portoghese Pedro Emanuel. Il primo obiettivo della dirigenza saudita è Gennaro Gattuso. I contatti sono in corso, c'è da trovare la giusta quadra su programmi e numeri. Non è scontato che ciò avverrà ma oggi Gattuso è la prima opzione per il club dell'Arabia Saudita".