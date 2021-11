Auriemma polemico sul caso Osimhen: "È una cosa accettabile?"

Raffaele Auriemma parla di un aspetto molto dibattuto riguardante l'infortunio di Victor Osimhen, ovvero il suo possibile ritorno in campo direttamente con la maglia della propria nazionale.

MILAN, ITALY - NOVEMBER 21: Victor Osimhen of SSC Napoli receives medical treatment during the Serie A match between FC Internazionale and SSC Napoli at Stadio Giuseppe Meazza on November 21, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Di seguito il tweet polemico del giornalista:

"Un club investe 70 milioni (38 cash) per un calciatore non ancora esploso ad alti livelli, lo allena, lo cura quando s'infortuna in Nazionale. Ora si fa male di nuovo in Serie A, deve restare un mese fuori e, una volta guarito, lo si consegna alla Nigeria: è una cosa accettabile?"