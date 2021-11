UFFICIALE - Scelto l'arbitro per Spartak Mosca - Napoli: i precedenti fanno ben sperare gli azzurri

La UEFA ha ufficializzato gli arbitri per la prossima giornata di Europa League e di conseguenza è stato deciso anche il fischietto che dirigerà la sfida tra Spartak Mosca e Napoli, in programma mercoledì alle ore 16:30 italiane.

L'arbitro sarà il francese Clement Turpin, che ha già diretto due volte gli azzurri in campo internazionale. I precedenti sono molto favorevoli al Napoli visto che parliamo di due vittorie, una nel 2012 per 4-0 contro l'AIK Solna in Europa League ed una molto più recente per 3-2 contro il Red Bull Salisburgo nel 2019 in Champions League.

Di seguito la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistenti: Nicolas Danos (FRA) Cyril Gringore (FRA)

VAR: François Letexier (FRA)

Assistente VAR: Amaury Delerue (FRA)

Quarto uomo: Benoît Millot (FRA)