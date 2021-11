"C'è una pericolosa outsider per lo Scudetto": al Club di Sky avvisano il Napoli e le big

Napoli e Milan si fermano e perdono entrambe nel 13esimo turno di Serie A. La classifica, dopo le vittorie di Inter, Juventus, Atalanta e Roma, torna ad accorciarsi e a creare pericolosi vortici in vetta.

Napoli Scudetto Atalanta

Bergomi avvisa: "Atalanta in corsa per lo Scudetto"

A Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha analizzato il momento particolare dei club in lotta per lo Scudetto e ha inserito anche l'Atalanta come possibile vincitrice finale.

"Per lo Scudetto non c'è da tenere in considerazione solo l'Inter che arriva alle spalle di Milan e Napoli. Ci sono nche le altre che stanno correndo dietro. L'Atalanta a 7 punti la devi tenere dentrola corsa, anche perché sappiamo come vanno forte le squadre di Gasperini nel girone di ritorno".