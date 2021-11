TORINO NAPOLI PRIMAVERA

58' - Primo cambio anche per il Torino: esce Akhalaia ed entra Rosa.

49' - Conclusione di Di Marco da posizione centrale, Idasiak blocca senza troppi problemi.

45' - Comincia il secondo tempo. Subito un altro cambio per il Napoli: esce De Marco ed entra Di Dona. Marchisano si sposta sulla fascia sinistra.

SECONDO TEMPO

45'+2 - Finisce il primo tempo. Gara aperta con il Torino che cerca di fare la partita e il Napoli in attesa dell'occasione giusta per colpire.

45' - Concessi 2 minuti di recupero.

41' - Non ce la fa Costanzo che è costretto al cambio: al suo posto entra Manè. Il capitano azzurro viene portato fuori a braccia.

Davide Costanzo esce per infortunio

40' - Tiro di alleggerimento di Cioffi da oltre 30 metri, palla centrale parata da Milan.

37' - Incredibile occasione per il Torino! Akhalaia dalla sinistra crossa basso in area dove arriva Angori, il suo tiro è destinato a finire in rete ma è provvidenziale il salvataggio sulla linea di capitan Costanzo, che nell'occasione resta infortunato all'interno della porta. Il difensore azzurro rientra dopo poco in campo.

33' - Ci prova ancora Anton di testa dagli sviluppi di un calcio d'angolo: pallone che però arriva docile tra le braccia del portiere del Napoli, Hubert Idasiak.

30' - Ancora Baeten pericoloso, il belga sta facendo impazzire la difesa azzurra: stavolta supera Costanzo in area a va al tiro di destro, Barba però si oppone in seconda battuta e smorza il pallone che diventa facile preda per Idasiak.

26' - Clamorosa occasione per il Torino! Tiro di Garbett da fuori area, palla che sembra innocua per Idasiak ma Barba interviene in scivolata per evitare che la sfera arrivi nello specchio di porta: il pallone si impenna dopo il suo intervento e spiove in area sui piedi di Akhalaia che da due passi mette incredibilmente fuori a colpo sicuro.

23' - Ammonito Reali per una trattenuta nei confronti di Ambrosino. L'attaccante del Napoli richiede l'espulsione perché si stava involando in area di rigore avversaria ma il direttore di gara non è stato dello stesso avviso.

19' - Occasione per il Torino: La Marca si mette in proprio e porta palla fino al limite dell'area, da zona centrale lascia partire un tiro di desto ma la palla esce di poco.

15' - GOL DEL TORINO! ANTON! Pari immediato dei padroni di casa che sfruttano l'angolo precedentemente conquistato. Cross in area e colpo di testa di Baeten, miracolo di Idasiak che salva da due passi, ma la sfera capita proprio sui piedi di Anton che da 1 metro deve solo spingere in rete. 1-1.

14' - Traversa del Torino! Pazzesca punizione di Angori con la palla che si stampa sul legno, poi tiro dal centro dell'area di un calciatore granata ma la difesa azzurra si salva deviando in angolo.

7' - GOOOOOOL DEL NAPOLI!!!!!!! HYSAJ! Dal corner guadagnato da Cioffi arriva l'azione del vantaggio: cross in area per liberare Barba al tiro dal cuore dell'area, ancora parata di Milan che però spinge il pallone proprio tra i piedi di Hysaj che da pochi passi non sbaglia! 0-1!

6' - Enorme occasione per il Napoli! Cross dalla destra, stacco imperioso in area di Cioffi ma è straordinaria la parata del portiere Milan che mette in angolo!

4' - Prima occasione anche per il Napoli. Cross dalla sinistra in area, Marchisano prova la deviazione volante addirittura con il tacco ma la palla termine a lato.

3' - Primo squillo del Torino: Baeten recupera palla al limite dell'area e da posizione defilata prova a calciare forte con il destro, Idasiak fa buona guardia e mette in angolo. Dal corner seguente nulla di fatto.

1' - Iniziata la partita.

10.45 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

Torino Napoli Primavera

PRIMO TEMPO

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Torino-Napoli, nona giornata del campionato Primavera 1. Da sottolineare tra gli azzurrini la presenza nella lista dei convocati di Antonio Vergara, che ritorna dopo 2 mesi a disposizione dall'infortunio all'anca.

TORINO NAPOLI PRIMAVERA, FORMAZIONI UFFICIALI:

TORINO (4-4-2): Milan; Dellavalle, Anton, Reali, Angori; Garbett, Savini, Di Marco, Akhalaia; Baeten, La Marca.

A disposizione: Vismara, Pagani, Gregori, Maugeri, Gymah, Amadori, Barbieri, Lindkvist, Rosa, Giorcelli, Antolini, Caccavo. Allenatore: Federico Coppitelli.

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Marchisano, Saco, Spavone, De Marco; D'Agostino, Cioffi; Ambrosino.

A disposizione: Boffelli, Gioielli, Di Dona, Marranzino, Mane, Spedalieri, Vergara, Giannini, Tourè, Mercurio. Allenatore: Nicolò Frustalupi.