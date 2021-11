Chiariello su Inter-Napoli: "Sono due i motivi che hanno falcidiato il Napoli"

Il Napoli cade a Milano sotto la corte dell'Inter e non approfitta del passo falso del Milan, proprio come accaduto nella precedente giornata di Serie A nella cui gli azzurri strappano il pari col Verona stessa cosa per i rossoneri nel derby. al riguardo Umberto Chiariello, a Canale 21, fa la sua riflessione spiegando:

"Cade il duo di testa alla tredicesima di campionato. Il Napoli non sa approfittare del calo del Milan. Stessa cosa è successa nella precedente giornata quando gli azzurri conquistano il pari col Verona, senza approfittare del pareggio dei rossoneri nel derby. La notizia del giorno riguarda l'Inter che si porta in corsa per lo Scudetto. I nerazzurri sono a meno quattro dalla coppia di testa".

FOTO: Getty - Mertens Napoli

"Cosa è accaduto? Ci sono due motivi: il Covid e qualche infortunio di troppo che hanno falcidiato il Napoli. Penso ai vari Demme, Politano e Zanoli. Adam Ounas, invece, si è infortunato. Nel primo tempo l'Inter ha meritato, di Insigne si ricorda solo la giocata per Zielinski. Il Napoli poi ha avuto sul finale quattro palle da occasione gol per pareggiare la partita. Spalletti ha tolto dal campo Lozano, scelta infelice. Il messicano stava facendo ammattire i nerazzurri. Perché poi inserire uno come Mertens solo sul finale che ha cambiato la partita? Il Napoli non ha brillato, ma ha mostrato carattere e volontà".