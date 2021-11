Tegola per la Primavera del Napoli: infortunio importante durante il match con il Torino

Perde un giocatore importante la Primavera di mister Nicolò Frustalupi. Infatti, durante il match tra il Napoli e il Torino, il capitano degli azzurrini, Davide Costanzo, è stato costretto ad uscire dal campo a causa di un infortunio.

INFORTUNIO DAVIDE COSTANZO NAPOLI PRIMAVERA

Il difensore classe 2002 già ad inizio match aveva accusato qualche problema al ginocchio, che poi è andata ad acutizzarsi sul finale del primo tempo. Al 37', sul risultato di 1-1, il granata Akhalaia è andato a colpo sicuro per la rete del vantaggio, ma Costanzo si è praticamente immolato sulla linea di porta salvando il Napoli.

Davide Costanzo Napoli Primavera

Il movimento innaturale però è stato fatale, con il centrale che - dopo l'intervento dei sanitari - è stato costretto alla sostituzione ed è stato portato via dal campo sotto braccia non riuscendo ad uscire con le sue gambe. Un grande in bocca al lupo al capitano della Primavera.