I tifosi del PSG difendono Napoli: allo stadio spunta uno striscione contro 'Le Figaro' [FOTO]

Le tifoserie di Napoli e PSG sono gemellate da diversi anni e anche questa sera i tifosi parigini non hanno perso occasione per difendere la città partenopea. In settimana, infatti, il giornale francese 'Le Figaro', aveva indicato la città di Napoli come "Terzo mondo d'Europa".

PSG striscione Napoli

PSG, i tifosi difendono la città di Napoli

Al Parc des Princes si sta giocando in questi minuti PSG-Nantes e i tifosi parigini hanno voluto difendere la città di Napoli. Nella curva rossoblù, infatti, oltre ad una gigantesca bandiera raffigurante il volto di Diego Armando Maradona, è spuntato anche uno striscione contro il giornale: "Le Figaro carta da ce**o!".