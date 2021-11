Rinnovo Insigne, nuova idea di De Laurentiis in caso di qualificazione in Champions League: la strategia

Dopo due settimane di sosta, domani pomeriggio, il Napoli tornerà in campo per sfidare l'Inter di Simone Inzaghi allo stadio San Siro. Ma in casa azzurra l'argomento più chiacchierato è sempre quello riguardo il rinnovo di Lorenzo Insigne.

Rinnovo Insigne Napoli

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe pensato a una nuova strategia. Il patron azzurro potrebbe riformulare l'offerta, aggiungendo più bonus nel contratto del capitano, a una condizione: la qualificazione in Champions League. Appena ci sarà la certezza di partecipare alla prossima competizione del massimo campionato europeo, ci saranno nuove importanti entrate nelle casse societarie e, di conseguenza, si potrà offrire un contratto più ricco a Lorenzo Insigne.