Politano positivo, nuovo giro di tamponi prima di partire per Milano

La notizia della positività di Matteo Politano scombina i piani del Napoli. Il nuovo ciclo di tamponi fatto nella giornata di ieri era già in programma dopo la positività di Diego Demme, ma ora occorrerà un nuovo giro.

Tamponi Napoli

Come comunicato dalla società sul proprio sito, il gruppo squadra in giornata svolgerà un altro giro di tamponi, prima della partenza per Milano. Con la speranza di non dover fare il conto con nuove sorprese.