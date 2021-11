Inter-Napoli, migliorano le condizioni di due azzurri: oggi Spalletti valuterà se convocarli

Finalmente torna la Serie A. La sosta per le nazionali non è stata per nulla piacevole per gli italiani e oggi, con l'anticipo tra Atalanta e Spezia, riprenderà il campionato. Il grande big match di giornata è sicuramente Inter-Napoli, in programma domani alle ore 18.

Malcuit Manolas Inter Napoli

Il Napoli vorrà sicuramente vincere questo big match per allungare sull'Inter: gli azzurri giocheranno la gara già consapevoli del risultato del Milan, visto che i rossoneri se la vedranno questa sera contro la Fiorentina. E Spalletti potrebbe contare anche su due giocatori in più: infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi il tecnico di Certaldo valuterà se convocare Kostas Manolas e Kevin Malcuit. I due sono assenti da diverse settimane per infortunio, ma hanno sfruttato al meglio le due settimane di sosta per recuperare e da diversi giorni si stanno allenando con la squadra. La loro convocazione per la gara di Milano di domani è molto probabile.