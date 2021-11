Dichiarazioni Lozano, c'è stata una telefonata tra Giuntoli e il messicano

Oggi, alla vigilia di Inter-Napoli, Spalletti potrà svolgere l'allenamento di rifinitura con tutti i giocatori. Soltanto ieri sera, infatti, è tornato l'ultimo giocatore dalle nazionali: si tratta di Hirving Lozano, che ha giocato tra la notte di martedì e mercoledì con il suo Messico.

Telefonata Giuntoli Lozano

Il giocatore messicano è tornato a Napoli dopo le dichiarazioni, rilasciate nel ritiro con la sua nazionale, che non sono piaciute molto alla società e tifosi. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, subito dopo quell'intervista, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha telefonato l'attaccante ex PSV: il ds azzurro ha redarguito Lozano, dicendo che la sua aspirazione è legittima, ma è meglio evitare rilasciare un certo tipo di dichiarazioni a stagione in corso.