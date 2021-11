Sconcerti: "Lozano pagato tantissimo, non può essere la sua riserva al Napoli"

Questo pomeriggio, nel corso della trasmissione Maracanà di TMW Radio, è intervenuto Mario Sconcerti. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Non stiamo dando molta importanza ai sette punti di distacco. Inter e Napoli forse sono alla pari, ma non in classifica, che alla fine è ciò che conta. Sette punti di differenza in dodici partite sono un'enormità.

Per l'Inter la gara di domenica è fondamentale: la vedo ancora la principale contendente per lo Scudetto, ma se dovesse perdere si aprirebbe un divario enorme. Il Napoli è meno brillante, però sa gestire i momenti.

Lozano Politano Napoli

Lozano al posto di Insigne? Quest'anno il messicano deve ancora entrare in partita, ha avuto un bruttissimo infortunio in Sudamerica. Dal punto di vista tecnico, però, è straordinario: non può essere la riserva di Politano. Insigne, poi, è il capitano: non credo possa perdere la sua titolarità. Credo che i due titolari delle fasce siano lui e Lozano".