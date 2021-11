La data del rientro di Ounas, salterà più partite del previsto!

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sull'infortunio rimediato da Adam Ounas.

L'algerino, che si è fatto male in Nazionale, dovrà stare ai box più del previsto, almeno tre settimane.

Gli esami hanno evidenziato uno stiramento muscolare.

Ounas Napoli infortunio

Ounas salterà sicuramente la trasferta contro l'Inter, poi in ordine Spartak, Lazio, Sassuolo e Atalanta.

In dubbio per l'ultima gara del girone contro il Leicester. La data più plausibile per il rientro è il 12 dicembre, in vista della sfida contro l'Empoli.