Lo farà Papa Francesco per Maradona il 25 novembre!

Il 25 novembre sarà passato un anno dalla morte di Diego Armando Maradona.

Addirittura Papa Francesco, in base a quanto riportato da Raffaele Auriemma sul suo profilo twitter, ha in programma di commemorare la morte con una messa in suffragio del Pibe all'interno della basilica di San Pietro.

Maradona Papa Francesco

Successivamente il Pontefice terrà un'udienza privata con amici e parenti.