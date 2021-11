Auriemma: "Lozano? Ma quale club lo comprerebbe!"

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto durante il programma Club Napoli Night, in onda su Teleclub Italia. Nel lungo intervento sono stati toccati vari temi, da Inter-Napoli alle situazioni di Lozano e Insigne.

"Inter-Napoli? Mai come quest'anno bisogna puntare soprattutto sul campionato. Mi fido molto di Spalletti e credo che a Milano con l'Inter la partita la farà il Napoli. Al Meazza arbitrerà Valeri che non è male, ma qualche pecca ce l'ha anche lui. Ricordo un quarto di finale in cui erano di fronte Juventus e Napoli in cui qualche decisione non fu proprio condivisibile".

"Lozano? Nessuno di noi, con audio e video a disposizione, ha travisato quelle parole come il giocatore ha cercato di fare intendere. Lozano pensi piuttosto a concentrarsi sul Napoli e poi, eventualmente, a meritarsi altri palcoscenici. Ma, al momento, quale club 'mas grande' comprerebbe il messicano?"

"Rinnovo di Insigne? Temo che non ci saranno più novità pur considerando che Lorenzo non ha mai fatto mancare la sua professionalità, ma se non arrivasse la firma a gennaio il discorso potrebbe chiudersi con il rischio che possa seguire il destino di Milik".

"Coppa d'Africa? Il problema lo ha creato la Fifa sovrapponendo le competizioni con il rischio di falsare i campionati".