Politano: "Con l'inter partita da vincere! Nello spogliatoio lo fanno tutti con Insigne"

Nel corso del programma Radio Goal con Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'attaccante del Napoli Matteo Politano, in merito alla partita contro l'Inter in programma per questa domenica alle ore 18:00. Di seguito le sue parole.

INTER FAVORITA PER LO SCUDETTO

"Il Napoli è pronto per il match contro l’Inter. È una partita molto importante e difficile, affrontiamo una grandissima squadra e dobbiamo fare assolutamente risultato per tenerli lontani in classifica. Hanno vinto l'anno scorso e hanno grande entusiasmo: sono i favoriti per lo scudetto. Dopo la sosta bisogna controllare tutti fisicamente, ma siamo carichi e ci conosciamo a memoria. Tra domani e sabato prepareremo la partita: ci aspetta una battaglia".

POLITANO SU SPALLETTI E I PUNTI DI FORZA DEL NAPOLI

L'attaccante azzurro si è espresso anche sul mister e sul punto di forza della squadra. "Spalletti ha molto entusiasmo, è molto carico. È uno che lavora tanto sul campo e la domenica, infatti, si vedono i risultati. Quest’anno il nostro punto di forza è la difesa. Abbiamo tanta qualità davanti, in fase offensiva, ma è fondamentale non subire goal. Riusciamo a rimanere compatti, mentre magari l’anno scorso andavamo in tilt. Stiamo cercando di dare continuità ai risultati e al gioco.

Il salto di qualità personale l'ho fatto con questa squadra. Ma c’è ancora tanto da lavorare: il mio obiettivo è di migliorarmi ogni anno: sono sulla buona strada. Ci aspetta un mese di tante partite e battaglie difficili, sia in campionato che in Europa. Ma dobbiamo pensare partita dopo partita: appena finito questo mese possiamo davvero capire dove possiamo arrivare".

FOTO: Getty Images

SPOGLIATOIO UNITO

Sul rapporto con i compagni ha aggiunto: "Siamo un grandissimo gruppo, super unito: è il gruppo più compatto in cui abbia mai giocato. Questo in campo porta tanti risultati, perché lottiamo fino alla fine gli uni per gli altri. Chiunque segni per noi è una grandissima gioia: pensiamo al bene del Napoli. Abbiamo una grande mentalità.

L'IMPORTANZA DI INSIGNE PER IL NAPOLI

Insigne? Con il capitano ho un bellissimo rapporto: usciamo spesso insieme. È uno che scherza sempre, ma quando c’è da arrabbiarsi o farsi sentire, lo fa. Tutti lo rispettiamo e lo prendiamo come un punto di riferimento nello spogliatoio, così come Koulibaly. A Napoli sono contentissimo, sto veramente bene sia io che la mia famiglia.

Un titolo per Inter-Napoli? Partita da vincere".