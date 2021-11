L'ex Juve boccia: "Scudetto? Il Napoli non è abituato a vincere"

Stephan Lichtsteiner, ex giocatore della Juventus dal 2011 al 2018, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, riportando considerazioni personali sulla corsa scudetto di questo campionato.

Secondo l'ex calciatore, la Juve è ancora tra le favorite per la conquista del titolo, nonostante il negativo avvio di stagione. "Ricordo il campionato del 2015-16: quell’anno Buffon fissò il record di imbattibilità e noi godevamo a non prendere gol e a non far tirare gli avversari. Bisogna vincere tante partite consecutive e ritrovare la mentalità giusta. Se la Juve lo farà, la rimonta sarà possibile. E se vedi che il distacco diminuisce, la fiducia aumenta".

Lichtsteiner si è espresso anche su chi attualmente domina la classifica, ovvero Napoli e Milan, ritendendo la squadra di Spalletti non pronta per lo scudetto. "Il Milan ha un paio di campioni che sanno come si vince e il suo rendimento è molto alto. Il Napoli sta facendo bene, ma non è abituato a vincere e quando aumenta la pressione è difficile mantenere lo stesso ritmo."