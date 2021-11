Koulibaly: "A Napoli il caffè me lo prepara sempre Tommaso Starace. Vi dico quanti ne prendo al giorno"

Kalidou Koulibaly si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Dazn nel corso del programma "Linea Diletta" con Diletta Leotta. Una chiacchierata a cuore aperto in cui il difensore del Napoli ha toccato tantissimi temi: dal suo passato, l'arrivo all'ombra del Vesuvio, passando per l'ambientamento in città e il legame con compagni, allenatori e di tutto il popolo partenopeo incontrati in questi anni in azzurro.

Non manca anche un riferimento al rapporto con il caffè, che ha imparato a gustare proprio a Napoli: "Qui al Napoli lo prepara sempre Tommaso Starace. Pensa che prima di venire qui non prendevo caffè, adesso ne prendo almeno 4-5 al giorno, tutti preparati da Tommaso. In realtà non ho mai preparato il caffè, speriamo bene (ride, ndr). Ho portato anche una miscela dal Senegal, rispetto al caffè napoletano ha un gusto diverso ma entrambi molto forti".